Как не стать жертвой мошенников: важные рекомендации от полиции
Фото: pexels
Киберполицейские Алматы предоставили важные рекомендации, чтобы помочь гражданам не попасться на мошеннические уловки интернет-преступников, сообщает Zakon.kz.
В городском департаменте полиции отметили, что в современном мире растет угроза мошенничества в интернете. Чтобы избежать неприятных ситуаций, следуйте рекомендациям полицейских.
Меры предосторожности:
- Не сообщайте никому SMS-коды, приходящие на ваш телефон от банков и сотовых операторов.
- Не отправляйте и не раскрывайте свои личные данные, а также сведения о банковских счетах и картах.
- Не передавайте свои банковские карты третьим лицам и не принимайте денежные переводы на свое имя от незнакомых источников.
- Перед покупкой товаров или услуг в интернет-магазинах проверяйте рейтинги и отзывы о них.
"Запомните: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не просят вас совершать транзакции и не запрашивают ваши личные данные по телефону".Пресс-служба ДП Алматы
Также полиция рекомендует подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов через сайт или приложение Egov.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Подать заявку в мобильном приложении eGov mobile или на портале eGov.kz.
- В мобильном приложении сервис доступен на главной странице в разделе "Популярные услуги".
- На портале eGov.kz эту услугу можно найти в разделе "Гражданам" – "Таможня и налоги" – "Экономика и финансы".
"Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно снизить риск стать жертвой мошенников".Пресс-служба ДП Алматы
Ранее полиция Алматы назвала самые популярные схемы мошенников.
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