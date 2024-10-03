Как не стать жертвой мошенников: важные рекомендации от полиции

Киберполицейские Алматы предоставили важные рекомендации, чтобы помочь гражданам не попасться на мошеннические уловки интернет-преступников, сообщает Zakon.kz.

В городском департаменте полиции отметили, что в современном мире растет угроза мошенничества в интернете. Чтобы избежать неприятных ситуаций, следуйте рекомендациям полицейских.

Меры предосторожности:

Не сообщайте никому SMS-коды, приходящие на ваш телефон от банков и сотовых операторов.

Не отправляйте и не раскрывайте свои личные данные, а также сведения о банковских счетах и картах.

Не передавайте свои банковские карты третьим лицам и не принимайте денежные переводы на свое имя от незнакомых источников.

Перед покупкой товаров или услуг в интернет-магазинах проверяйте рейтинги и отзывы о них.

"Запомните: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не просят вас совершать транзакции и не запрашивают ваши личные данные по телефону". Пресс-служба ДП Алматы

Также полиция рекомендует подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов через сайт или приложение Egov.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Подать заявку в мобильном приложении eGov mobile или на портале eGov.kz.

В мобильном приложении сервис доступен на главной странице в разделе "Популярные услуги".

На портале eGov.kz эту услугу можно найти в разделе "Гражданам" – "Таможня и налоги" – "Экономика и финансы".

"Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно снизить риск стать жертвой мошенников". Пресс-служба ДП Алматы

Ранее полиция Алматы назвала самые популярные схемы мошенников.