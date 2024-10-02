Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Связаны ли самоубийства казахстанских подростков с опасными играми, выясняют прокуроры

Насилие над детьми, дети, ребенок, педофилия , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 14:45 Фото: pixabay
Заместитель Генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев в кулуарах Мажилиса 2 октября 2024 года высказался о взаимосвязи детского суицида в стране с опасными онлайн-играми, сообщает Zakon.kz.

Галымжан Койгелдиев указал на актуальность проблемы.

"В понедельник Генеральный прокурор провел совещание. Там дал конкретно строгие поручения по работе, по искоренению этих фактов. А привязка суицида к онлайн-игре – экспертиза назначена, это все будет в рамках следствия (выясняться. – Прим. ред.)", – добавил он.

Однако замгенпрокурора не ответил на вопрос о том, сколько времени эти экспертизы займут.

1 октября 2024 года Генпрокурор РК Берик Асылов заявил, что на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тыс. вредоносных сайтов и ссылок.

Читайте также

Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака
Самые популярные схемы мошенников назвала полиция Алматы
Мажилис Парламента РК
Ввести обязательную отработку по специальности для грантников предлагают в Казахстане
Мадина Мамырханова
Генпрокуратура Генеральная прокуратура РК Казахстан 2024 год Самоубийство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан
Жилищные выплаты военнослужащим: что изменилось в правилах назначения
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: