Связаны ли самоубийства казахстанских подростков с опасными играми, выясняют прокуроры

Заместитель Генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев в кулуарах Мажилиса 2 октября 2024 года высказался о взаимосвязи детского суицида в стране с опасными онлайн-играми, сообщает Zakon.kz.

Галымжан Койгелдиев указал на актуальность проблемы.

"В понедельник Генеральный прокурор провел совещание. Там дал конкретно строгие поручения по работе, по искоренению этих фактов. А привязка суицида к онлайн-игре – экспертиза назначена, это все будет в рамках следствия (выясняться. – Прим. ред.)", – добавил он.

Однако замгенпрокурора не ответил на вопрос о том, сколько времени эти экспертизы займут.

1 октября 2024 года Генпрокурор РК Берик Асылов заявил, что на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тыс. вредоносных сайтов и ссылок.