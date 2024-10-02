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Активы на миллиарды тенге вернули из-за рубежа в Казахстан

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 13:01 Фото: Zakon.kz
Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах Мажилиса 2 октября 2024 года рассказал, сколько активов вернули в Казахстан из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

Спикер напомнил, что в Казахстане создан Комитет по возврату активов и сформирован реестр. 

"В рамках закона есть два пути возврата – добровольный и принудительный. На данный момент уже возвращено активов, если я не ошибаюсь, на сумму 260 млрд тенге – это как в наличности, так и в виде недвижимого и движимого имущества. Обращено 205 млн долларов", – заявил Галымжан Койгелдиев.

По его словам, средства направляются на реализацию социальных проектов.

К слову, в Казахстане на деньги коррупционеров уже строят школы. 

14 августа 2024 года сообщалось, что с начала года Антикоррупционной службой в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге.

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