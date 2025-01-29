Убийство подростка в Талгаре: сколько подозреваемых в деле, рассказали в Генпрокуратуре

Заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах Мажилиса 29 января 2025 года высказался по делу об убийстве подростка Шерзата Полата в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, завершены ли все необходимые по делу экспертизы.

"Сейчас идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела, да (все экспертизы, все очные ставки проведены, завершены. – Прим. ред.). Сколько томов в уголовном деле – не могу знать. По делу 11 подозреваемых", – сказал Галымжан Койгелдиев.

21 января 2025 года адвокаты пострадавшей стороны заявили о том, что завершено досудебное расследование по делу об убийстве подростка Шерзата Болата.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

9 декабря на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.

10 декабря полиция задержала отца Шерзата – Каржаубая Нурымова, так как, по данным ДП Алматинской области, во время похорон "произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей". Он получил 15 суток ареста за совершение мелкого хулиганства. Уже 12 декабря стало известно, что в отношении отца Шерзата завели уголовное дело.

13 декабря прокуратура Алматинской области выступила с заявлением.