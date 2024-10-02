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Как помогают в области Абай: жительница Семея получила сертификат на 4 млн тенге в рамках акции "Мейірім"

Как помогают в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 16:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева
Коллектив КГП на ПХВ "Поликлиника №1 г. Семей", ставший патронатной организацией для Алены Голубовой, 12 лет перечислял на ее счет 1% от собственной заработной платы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня у семейчанки Алены Голубовой знаменательный день – ей вручили сертификат на 4 млн тенге. Такую сумму удалось собрать коллективу КГП на ПХВ "Поликлиника №1 г. Семей" с тех пор, как в 2012 году девочку, оставшуюся без попечения родителей, он взял под свой патронат.

"Бабушка рассказывала, что мне было года три, когда не стало моих родителей. Нас в семье было пятеро. Когда исполнилось 6 лет, меня и братьев с сестрами забрали в детские дома. Старшие воспитывались в Шульбинском детском доме, а мы с младшими братом сначала в детском доме №3 в Семее, а потом нас тоже перевели в Шульбинск", — вспоминает Алена Голубова.

Ей был 11 лет, когда девочку под опеку взяла семья – Жанна и Саят Ислямовы. С ними она прожила до поступления в колледж. И до сих пор поддерживает теплые, родственные отношения.

Жительница Семея получила сертификат на 4 млн тенге в рамках акции "Мейірім", фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 16:55

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"В колледже я получила две специальности – техник-механик и повар. И успела поработать в одной из столовых на предприятии. Сейчас же в поисках нового рабочего места", — поделилась Алена Голубова.

В этом году, кстати, она получила собственную квартиру из государственного фонда в микрорайоне Карагайлы в Семее. По словам счастливой владелицы, квартира в отличном состоянии и не требует ремонта. Ну а средства, накопленные коллективом патронатной организации, девушка намерена потратить на приобретение мебели в свою новую квартиру.

"Для нашего коллектива сегодняшнее вручение – яркое и долгожданное событие. Мы передаем деньги нашей подопечной, которую наша организация опекала в течение12-ти лет. За это время скопилась достаточно солидная усмма, которая ей пригодится для обустройства своего дома", — говорит главный врач КГП на ПХВ "Поликлиника №1 г. Семей"Анатолий Ахунжанов.
Как помогают в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 16:55

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Кстати, в настоящее время коллектив поликлиники уже взял под патронат еще одного воспитанника детского дома в Семее.

"В феврале 2024 года в Абайской области запущена акция "Мейірім", направленная на привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот и пропаганду семейных форм воспитания. Она дает возможность взрослым оказать помощь и поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", — отметила заместитель руководителя управления образования Абайской области Асам Нускенова.

По ее словам, на сегодняшний день участниками акции "Мейірім" являются 222 воспитанника детских домов и интернатных учреждений Абайской области. И, начиная с февраля 2024 года, на их счета уже поступило 28,72 млн тенге от коллективов патронатных организаций.

Как помогают в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 16:55

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

По условиям акции, дети в возрасте от 0 до 18 лет, имеющие статус сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, имеют право на патронатную помощь со стороны организаций любой формы собственности. Для участия в акции заключается 3-сторонний договор между ребенком, патронатной организацией и банком, после чего на счет подопечного ежемесячно перечисляется определенная сумма. Достигнув 23 лет, подопечные, с согласия патронатной организации, имеют право снять накопленные деньги для приобретения жилья, получения образования или для лечения при тяжелых заболеваниях.

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