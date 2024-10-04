Чужих детей не бывает: как в области Абай охватили заботой всех сирот

В области Абай в рамках меморандума над детьми, оставшимися по каким-то причинам без родителей, взяли патронат различные организации, коллектив которых проявляет внимание не только по праздникам, но и перечисляет денежные средства на счет в банке, сообщает Zakon.kz.

Невозможно в полной мере представить себе одиночество ребенка, по каким-то причинам оставшегося без родителей. Однако в традициях казахского народа таких детей не только не бросать, но и сделать все возможное для его становления в жизни.



Одной из проблем сегодняшнего дня является адаптация в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – вопросы трудоустройства, обеспечения жильем и интеграции во взрослую жизнь существуют во все времена. И хотя социальная политика нашего государства учитывает их – начиная с бесплатного образования, выплаты пособий и выдачи квартир, и этого порой бывает недостаточно.

И тогда помощь приходит от неравнодушных людей – так постоянную поддержку оказывают меценаты, существует институт наставничества.

Но самой масштабной акцией поддержки детей, оставшихся без родителей, стала акция "Мейірім", инициированная руководством области Абай. С февраля 2024 года заключаются официальные договоры с АО "Отбасы банк", на счета которого патронатная организация перечисляет денежные средства для ребенка, размер и периодичность которых определяет самостоятельно.





"Со всеми организациями, за которыми закрепили детей, и Отбасы банком заключен договор, по которому коллектив по желанию перечисляет либо процент от зарплаты, либо определенную сумму, которые поступают на счет ребенка. Потом этот ребенок учится, получает профессию, и в 23 года, когда он уже полностью выходит во взрослую жизнь, эти деньги должны помочь ему в дальнейшем – приобрести жилье, получить дальнейшее образование, на лечение либо на обустройство", – рассказала заместитель руководителя Управления образования области Абай Асем Нускенова.

Разумеется, детям-сиротам положена квартира от государства, и в регионе сохраняются высокие темпы строительства жилья для социально незащищенных слоев населения. Процент обеспечения жильем детей-сирот в области Абай выше положенных 20%: в прошлом году этот показатель составил 32% от всего вводимого в эксплуатацию нового жилого фонда, в текущем по плану составит 26%.

Но все же очередь на жилье продвигается не так быстро, как всем хотелось бы, поэтому акция "Мейірім" становится еще одной возможностью для воспитанников детских домов.

Несмотря на то, что акция стартовала лишь в начале этого года, она уже принесла реальные результаты, и на счетах детей скопились достаточно крупные суммы.

Всего таких ребят, оставшихся без семейного тепла, в области насчитывается 222, и каждому из них открыли счет и закрепили патронатную организацию: это в том числе 17 областных управлений, 77 отделов акиматов, 50 организаций образования, 34 учреждений здравоохранения, 3 ВУЗа, 20 колледжей.

И, конечно, просто перечислением средств в них не ограничиваются – своих подопечных навещают, дарят подарки, занимаются воспитанием в зависимости от профиля организации.

Так, по данным Управления образования области Абай, с февраля текущего года Больница скорой медицинской помощи уже перечислила почти 3 миллиона тенге на счет подопечного, также крупные суммы накопились у подопечных аппарата акима области, Казначейства, Педагогического колледжа им.Ауэзова и других.

Одним из таких ребят стал воспитанник Центра поддержки детей, нуждающихся в особых социальных услугах, Петр Мельников. Он занимается пауэрлифтингом у всемирно известных тренеров, чемпиона мира по пауэрлифтингу Марины Алтайбаевой и многократного чемпиона Азии Андрея Алтайбаева. Мальчик в июле 2024 года стал бронзовым призером Чемпионата Азии. Ему и еще одному воспитаннику НАО "МУС" Областная больница грантом перечислили по одному миллиону тенге.

Пример Петра Мельникова и других – живое свидетельство, что нет неталантливых детей, нужно просто чтобы кто-то уделил им внимание, раскрыл и стал развивать способности. И если судьба лишила ребенка родителей, всегда можно если не усыновить, то взять патронат или опекунство над ним. При этом государство не снимает с себя ответственности, назначая опекунам или приемным родителям единовременную выплату или пособие на содержание детей.

Чужих детей не бывает – каждому мы должны дать шанс прожить его лучшую жизнь, помочь получить образование, стать сильным и ответственным уже в будущем за новую семью, которую он создаст.