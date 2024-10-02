Депутат требует принять меры по безопасности детских игрушек в Казахстане

Депутат Мажилиса Ержан Бейсенбаев на пленарном заседании 2 октября 2024 года предложила внедрить в Казахстане действующий механизм изъятия с рынка товаров, не соответствующих требованиям качества и безопасности, сообщает Zakon.kz.

Бейсенбаев в депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Серика Жумангарина заявил, что реализация продукции, не соответствующей требованиям безопасности, технических регламентов либо без подтверждения таковых – должна немедленно пресекаться, а сам товар, как представляющий угрозу жизни и здоровью людей – изыматься с рынка и утилизироваться.

"В рамках обсуждения законопроекта о защите прав потребителей мы вносили предложения в КоАП, предусматривающие принудительный отзыв несоответствующей продукции из обращения, а в случае невыполнения – ее изъятие из обращения. В своем заключении правительство по надуманным и необоснованным, на наш взгляд, причинам отказывается поддерживать наши предложения. Мы не приемлем такой подход, поскольку наши поправки касаются защиты жизненных прав, а также здоровья населения", – заявил он.

По его словам, недобросовестные импортеры беспрепятственно ввозят продукцию.

"Один из импортеров в Восточном Казахстане подвергался подобным штрафам более 130 раз, что не мешало ему продолжать годами ввозить ядовитые детские игрушки и травить детей... Мы будем настаивать на своих предложениях в ходе обсуждения данного законопроекта. Мы требуем от правительства внедрить действующий механизм изъятия с рынка товаров, не соответствующих требованиям качества и безопасности продукции", – резюмировал мажилисмен.

10 мая 2024 года сообщалось, что с начала года в Казахстане из казахстанского оборота изъяли контрафакт на 24 млн тенге.