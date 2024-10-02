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Конкурс для молодых писателей стартовал в Казахстане

Конкурс для молодых писателей стартовал в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:21 Фото: pexels
Министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила о старте конкурса "Ерлік пен еңбек дастаны", призванного поддержать талантливых авторов и раскрыть важность трудовых профессий в обществе, сообщает Zakon.kz.

Основная цель конкурса – популяризация труда специалистов, внесших вклад в развитие страны благодаря профессионализму и самоотверженному труду. Работа учителей, врачей, шахтеров, фермеров, строителей, журналистов, музыкантов, библиотекарей и многих других будет пропагандироваться через произведения молодых писателей.

Данный конкурс требует не только раскрытия специфики профессии, но и художественного отражения внутренней души героев, их мечтаний и трудностей, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Конкурс позволяет молодым авторам создавать новые образы, раскрывая дух людей труда, их уникальные качества.

"Победитель будет объявлен в следующем, 2025 году, в День Республики. А Министерство культуры и информации Республики Казахстан обеспечит публикацию и распространение лучшей книги по всей стране", – написала Аида Балаева на своей странице в Facebook.

Прием заявок начался с 1 октября текущего года.

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