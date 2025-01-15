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Общество

Депутаты предлагают усилить госконтроль в сфере пассажирских перевозок

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 15:50 Фото: pexels
Екатерина Смышляева 15 января 2025 года адресовала свой депутатский запрос первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру в связи с ухудшением ситуации на дорогах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат подчеркнула, что, по данным МВД, за 2024 год количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом и число пострадавших в них граждан выросло в два раза.

"На дорогах погибли 2579 человек. Участниками трети происшествий стали дети. Среди пострадавших, в том числе, пассажиры такси, разбившихся на трассах в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и других областях. Отдельная статистика по ним, к сожалению, не ведется. Потому что на 95% сегодняшний рынок состоит из нерегулярных маршрутов и неофициальных услуг. Большая часть перевозчиков концентрируется на платформах агрегаторов. Ежегодно одним крупным агрегатором обрабатывается порядка 25 млн поездок. При этом большинство платформ выступают только "доской объявлений" для водителей и пассажиров. Требования к участникам предъявляются минимальные или не предъявляются вообще", – озвучила Смышляева.

С ее слов, принятые Министерством труда меры по регулированию отношений платформ с самозанятыми частично решают проблемы водителей, налогов, но никак не пассажиров.

"Кроме того, на рынке есть перевозчики, которые работают через социальные сети и мессенджеры. Такие услуги вообще никак не отслеживаются. В итоге в системе пассажирских перевозок не соблюдаются требования по страхованию ответственности перевозчика перед пассажиром. Также отсутствует билетная система, которая позволяла бы идентифицировать услугу, как услугу перевозчика. Семьи погибших и люди, получившие увечья вынуждены доказывать, что поездка была коммерческой. Помимо этого, медицинский осмотр и предрейсовый контроль водителей не производится и не проверяется техническое состояние машины перед рейсом", – сказала она.

Также депутат отметила, что в погоне за заработками водители часто не соблюдают режим труда и отдыха, едут на дальние расстояния без сменщика.

"Вместе с тем нужно признать, что современные платформы навсегда вытеснили регулярные маршруты и классические диспетчерские службы. Услуги такси стали доступней. Назад пути нет. Это очень удобно, но пока за комфорт мы платим своим здоровьем и жизнями. Поэтому решение вопросов безопасности пассажирских перевозок не терпит отлагательств. Необходимо обеспечить выполнение требований действующего законодательства", – дополнила Смышляева.

По ее мнению, во-первых, обеспечить цифровую верификацию водителей при получении заказа и/или регистрации на платформе в момент оплаты взноса.

"Для этого интегрировать информационные системы агрегаторов такси с государственными информационными системами, содержащими информацию о наличии у водителя водительских прав нужной категории, технического осмотра, страхования гражданско-правовой ответственности перед пассажиром. Во-вторых, при регистрации ДТП указывать данные о категории перевозок, а также о перевозчике и платформе, где был получен заказ. В-третьих, при оплате поездок отражать в платежных документах информацию о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования", – предложила депутат.

Помимо этого, она считает, что необходимо усилить государственный и организовать общественный контроль за соблюдением законодательства в сфере пассажирских перевозок.

23 октября 2024 года Мажилис РК одобрил законопроект по передаче госфункций в автоперевозках пассажиров в саморегулирование.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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