Президент поручил планомерно повышать компетентность депутатов

Президент Касым-Жомарт Токаев 3 октября 2024 года на ІІ Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней заявил, что депутаты должны уметь напрямую взаимодействовать с гражданами и всесторонне информировать общество о своей работе, сообщает Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что эффективность маслихатов как ключевого института местного самоуправления напрямую зависит от профессионализма их депутатов.

"В квалифицированных и компетентных депутатах должны быть заинтересованы прежде всего партии, от которых они выдвигаются. Сегодня было высказано предложение по обучению депутатов маслихатов. Данному направлению следует уделять особое внимание, чтобы обеспечить эффективную деятельность депутатов маслихатов. К решению этой задачи должна подключиться Академия государственного управления. Считаю, что партиям надо рассмотреть возможность сотрудничества с Академией в целях повышения компетенций своих депутатов. Конечно, эту работу нужно организовать с учетом региональной специфики, профессионального и общественно-политического опыта народных избранников", – сообщил глава государства.

Президент отметил, что депутаты должны уметь напрямую взаимодействовать с гражданами и всесторонне информировать общество о своей работе.

"Приходится констатировать, что в этом вопросе пока имеются упущения. В частности, отчеты депутатов маслихатов перед избирателями зачастую носят формальный характер. Важно обратить внимание на их качественную подготовку и содержательное наполнение. Большое значение имеют навыки публичной политики, умение говорить с людьми и аргументированно отстаивать свою позицию в ходе открытого диалога", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня, 3 октября 2024 года, в Астане проходит II Республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней, организованный по инициативе партии Amanat.

29 июня 2024 года состоялся первый Республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней от партии Amanat. В его работе приняли участие порядка 3 тыс. человек, из которых 2,5 тыс. – депутаты-аманатовцы местных представительных органов, или почти 77% всех депутатов маслихатов страны.