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Президент поручил продвигать идею ответственного родительства

Токаев, форум депутатов, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 12:00 Фото: рixabay
О безопасности детей в Казахстане высказался Касым-Жомарт Токаев на ІІ Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, "нужно развернуть в стране общественную кампанию, направленную на продвижение идеи ответственного родительства".

"Поручаю уполномоченным государственным органам принять действенные меры для всестороннего обеспечения безопасности подрастающего поколения. Надо популяризировать среди детей и подростков наших реальных героев. Прекрасный пример в этом плане – недавний грандиозный успех наших шахматисток на Всемирной олимпиаде", – сказал Токаев.

Он напомнил, что наши дети получают награды высшего достоинства на олимпиадах по математике, физике и другим предметам.

"Нужно поддерживать таких талантливых детей и поощрять их преподавателей", – резюмировал глава государства.

Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев также напомнил казахстанцам, что означает демократия.

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