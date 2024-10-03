Президент поручил продвигать идею ответственного родительства

О безопасности детей в Казахстане высказался Касым-Жомарт Токаев на ІІ Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, "нужно развернуть в стране общественную кампанию, направленную на продвижение идеи ответственного родительства".

"Поручаю уполномоченным государственным органам принять действенные меры для всестороннего обеспечения безопасности подрастающего поколения. Надо популяризировать среди детей и подростков наших реальных героев. Прекрасный пример в этом плане – недавний грандиозный успех наших шахматисток на Всемирной олимпиаде", – сказал Токаев.

Он напомнил, что наши дети получают награды высшего достоинства на олимпиадах по математике, физике и другим предметам.

"Нужно поддерживать таких талантливых детей и поощрять их преподавателей", – резюмировал глава государства.

Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев также напомнил казахстанцам, что означает демократия.