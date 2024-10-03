Президент поручил продвигать идею ответственного родительства
Фото: рixabay
О безопасности детей в Казахстане высказался Касым-Жомарт Токаев на ІІ Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.
По словам главы государства, "нужно развернуть в стране общественную кампанию, направленную на продвижение идеи ответственного родительства".
"Поручаю уполномоченным государственным органам принять действенные меры для всестороннего обеспечения безопасности подрастающего поколения. Надо популяризировать среди детей и подростков наших реальных героев. Прекрасный пример в этом плане – недавний грандиозный успех наших шахматисток на Всемирной олимпиаде", – сказал Токаев.
Он напомнил, что наши дети получают награды высшего достоинства на олимпиадах по математике, физике и другим предметам.
"Нужно поддерживать таких талантливых детей и поощрять их преподавателей", – резюмировал глава государства.
Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев также напомнил казахстанцам, что означает демократия.
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