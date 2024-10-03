Президент отметил масштабность проекта по строительству АЭС

Касым-Жомарт Токаев 3 октября 2024 года, выступая на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, затронул тему референдума по АЭС, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что буквально через несколько дней на общенациональном референдуме наш народ решит, быть или не быть атомной электростанции в Казахстане.





"Вне зависимости от результатов голосования, это событие станет знаковым. Сам по себе предстоящий референдум – это еще одно свидетельство огромных изменений, произошедших в Казахстане за последние пять лет, еще одно яркое проявление концепции "слышащего государства". Я уже неоднократно высказывал свою позицию по вопросу строительства АЭС. Чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, мы должны использовать свои конкурентные преимущества. Если граждане проголосуют "за", этот проект станет самым масштабным за всю историю Независимого Казахстана", – сказал президент.

Он отметил, что возведение атомной электростанции – долгосрочный проект, но он обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед, укрепит энергетический суверенитет Казахстана и даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования, будет способствовать формированию широкого класса инженеров и специалистов самого разного профиля.

"Таково веление времени. И все его плюсы в полной мере ощутят наша сегодняшняя молодежь и последующие поколения казахстанцев. Не могу не отметить работу Народного штаба, выступающего за строительство АЭС. Штаб объединил представителей политических партий и различных общественных объединений, а также ученых, экспертов, производственников, предпринимателей. Это пример консолидации и созидательной активности граждан. Именно нацеленность на прогресс является одной из сильных сторон нашей нации. Поэтому мы, невзирая на любые сложности, должны идти только вперед". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства повторил, что предстоящий референдум станет одним из важнейших событий за все годы Независимости и положительно повлияет на дальнейшее развитие нашей страны.

Кроме того, на форуме Токаев подчеркнул, что "государство всегда будет поддерживать тех, кто готов честно трудиться и тем самым улучшать свой уровень жизни".