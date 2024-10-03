Кого всегда будет поддерживать государство, рассказал Касым-Жомарт Токаев

Выступая 3 октября 2024 года на ІІ Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о государственной поддержке, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "государство всегда будет поддерживать тех, кто готов честно трудиться и тем самым улучшать свой уровень жизни".

"Это в полной мере отвечает принципу "Адал еңбек – Адал табыс" и является одним из основополагающих факторов построения Справедливого Казахстана. Поэтому следующий год мною был объявлен Годом рабочих профессий. Уверен, это будет способствовать укоренению ценностей труда и профессионализма в нашем обществе". Касым-Жомарт Токаев

С чего начал свое выступление Касым-Жомарт Токаев на форуме депутатов маслихатов всех уровней, можете узнать здесь.