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Кого всегда будет поддерживать государство, рассказал Касым-Жомарт Токаев

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 11:44 Фото: freepik
Выступая 3 октября 2024 года на ІІ Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о государственной поддержке, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "государство всегда будет поддерживать тех, кто готов честно трудиться и тем самым улучшать свой уровень жизни".

"Это в полной мере отвечает принципу "Адал еңбек – Адал табыс" и является одним из основополагающих факторов построения Справедливого Казахстана. Поэтому следующий год мною был объявлен Годом рабочих профессий. Уверен, это будет способствовать укоренению ценностей труда и профессионализма в нашем обществе".Касым-Жомарт Токаев

С чего начал свое выступление Касым-Жомарт Токаев на форуме депутатов маслихатов всех уровней, можете узнать здесь.

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