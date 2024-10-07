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Законодательство РК

Что важно помнить, чтобы не попасться на уловки мошенников

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 17:50 Фото: freepik
Государственная техническая служба РК (ГТС) дала совет, о чем важно помнить, чтобы не попасться на уловки мошенников, сообщает Zakon.kz.

Он звучит так: "Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это, скорее всего, обман".

В ГТС отметили, что современные схемы обмана становятся все изощреннее. Основные виды мошенничества включают фишинг, ложные лотереи, романтические ловушки и инвестиционные схемы.

Как защититься от мошенников?

  • Личная информация – никогда не делитесь ею с незнакомцами.
  • Неожиданные деньги. Игнорируйте сообщения о крупном наследстве или призах – это чаще всего обман.
  • Романтические ловушки. Будьте настороже, если "партнер" просит деньги.
  • Фишинг. Не переходите по подозрительным ссылкам и используйте двухфакторную аутентификацию.
  • Инвестиции. Всегда проверяйте проекты и консультируйтесь с экспертами.
  • Пирамидальные схемы. Избегайте предложений, где доход зависит от привлечения новых участников.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев дал советы, как уберечь подрастающее поколение от кибермошенников. А в полиции предупредили о том, что казахстанцам звонят от лица сотрудников сотовых операторов.

Ирина Капитанова
Казахстан 2024 год Мошенничество Онлайн-мошенничество
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