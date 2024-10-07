Что важно помнить, чтобы не попасться на уловки мошенников
Фото: freepik
Государственная техническая служба РК (ГТС) дала совет, о чем важно помнить, чтобы не попасться на уловки мошенников, сообщает Zakon.kz.
Он звучит так: "Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это, скорее всего, обман".
В ГТС отметили, что современные схемы обмана становятся все изощреннее. Основные виды мошенничества включают фишинг, ложные лотереи, романтические ловушки и инвестиционные схемы.
Как защититься от мошенников?
- Личная информация – никогда не делитесь ею с незнакомцами.
- Неожиданные деньги. Игнорируйте сообщения о крупном наследстве или призах – это чаще всего обман.
- Романтические ловушки. Будьте настороже, если "партнер" просит деньги.
- Фишинг. Не переходите по подозрительным ссылкам и используйте двухфакторную аутентификацию.
- Инвестиции. Всегда проверяйте проекты и консультируйтесь с экспертами.
- Пирамидальные схемы. Избегайте предложений, где доход зависит от привлечения новых участников.
Ранее директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев дал советы, как уберечь подрастающее поколение от кибермошенников. А в полиции предупредили о том, что казахстанцам звонят от лица сотрудников сотовых операторов.
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