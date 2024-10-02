На 90% выросло количество ДТП в Казахстане: Генпрокурор сделал заявление

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов обратил внимание на рост дорожно-транспортных происшествий в стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в X 2 октября 2024 года.

"В сравнении с прошлым годом на 90% выросло количество ДТП. Растет и количество жертв дорожных происшествий. Тенденция негативная в ЗКО, ВКО, Атырауской, Мангистауской, Абайской, Улытауской областях и в городе Шымкенте", – сообщил Асылов.

Он заявил, что в связи с этим поручил прокурорам детально разобраться с госорганами в причинах.

"С выработкой конкретных мер, в первую очередь, обратив внимание на наиболее аварийно-опасные участки дорог", – добавил главный прокурор страны.

В сравнении с прошлым годом на 90% выросло количество ДТП.

Растёт и количество жертв дорожных происшествий.

Тенденция негативная в ЗКО, ВКО, Атырауской, Мангистауской, Абайской, Улытауской областях и в городе Шымкент. — Berik Asylov (@Asylov_GenPr) October 2, 2024

Отметим, что 1 октября 2024 года Берик Асылов высказался по поводу волны детских самоубийств.