На 90% выросло количество ДТП в Казахстане: Генпрокурор сделал заявление
Фото: amanatpartiasy.kz
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов обратил внимание на рост дорожно-транспортных происшествий в стране, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал на своей странице в X 2 октября 2024 года.
"В сравнении с прошлым годом на 90% выросло количество ДТП. Растет и количество жертв дорожных происшествий. Тенденция негативная в ЗКО, ВКО, Атырауской, Мангистауской, Абайской, Улытауской областях и в городе Шымкенте", – сообщил Асылов.
Он заявил, что в связи с этим поручил прокурорам детально разобраться с госорганами в причинах.
"С выработкой конкретных мер, в первую очередь, обратив внимание на наиболее аварийно-опасные участки дорог", – добавил главный прокурор страны.
В сравнении с прошлым годом на 90% выросло количество ДТП.— Berik Asylov (@Asylov_GenPr) October 2, 2024
Растёт и количество жертв дорожных происшествий.
Тенденция негативная в ЗКО, ВКО, Атырауской, Мангистауской, Абайской, Улытауской областях и в городе Шымкент.
Отметим, что 1 октября 2024 года Берик Асылов высказался по поводу волны детских самоубийств.
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