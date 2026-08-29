25 детей среди них: в Акмолинской области восстановили права пользователей "Инватакси"
Проверку провели после обращений жителей Щучинска, которые сообщили о нарушении их прав при оказании транспортных услуг. Об этом сообщали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Прокуратура установила, что при проведении государственных закупок в техническую спецификацию включили ограничение по количеству машино-часов для каждого получателя услуги. При этом действующие правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью таких ограничений не предусматривают.
Кроме того, заказчик не определил режим работы "Инватакси" в дневное и ночное время, а также в выходные и праздничные дни. По мнению прокуратуры, это негативно влияло на равный доступ граждан к транспортным услугам.
После принятых мер в техническую спецификацию внесли изменения. Также заключили дополнительное соглашение к договору о государственных закупках, исключив из него ограничение количества часов оказания услуг "Инватакси" для каждого получателя.
В результате права 31 человека с инвалидностью были восстановлены.
Ранее мы сообщали, что в ЗКО зарегистрировали очаги бешенства, бруцеллеза и других инфекций.