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Общество

25 детей среди них: в Акмолинской области восстановили права пользователей "Инватакси"

Инватакси, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 12:16 Фото: gov.kz
В Бурабайском районе Акмолинской области после вмешательства прокуратуры восстановили право 31 человека с инвалидностью на получение услуги "Инватакси". Среди них – 25 несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Проверку провели после обращений жителей Щучинска, которые сообщили о нарушении их прав при оказании транспортных услуг. Об этом сообщали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

Прокуратура установила, что при проведении государственных закупок в техническую спецификацию включили ограничение по количеству машино-часов для каждого получателя услуги. При этом действующие правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью таких ограничений не предусматривают.

Кроме того, заказчик не определил режим работы "Инватакси" в дневное и ночное время, а также в выходные и праздничные дни. По мнению прокуратуры, это негативно влияло на равный доступ граждан к транспортным услугам.

После принятых мер в техническую спецификацию внесли изменения. Также заключили дополнительное соглашение к договору о государственных закупках, исключив из него ограничение количества часов оказания услуг "Инватакси" для каждого получателя.

В результате права 31 человека с инвалидностью были восстановлены.

Ранее мы сообщали, что в ЗКО зарегистрировали очаги бешенства, бруцеллеза и других инфекций.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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