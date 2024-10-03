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Законопроект по работе психологов разрабатывают в Казахстане

Психолог, работа психолога , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 15:50 Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Юлия Кучинская 3 октября 2024 года в кулуарах ІІ Республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней рассказала, что женское крыло партии Amanat занимается разработкой законопроекта по работе психологов и психологических служб, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата, вводится требование, чтобы психологи были в школах, медорганизациях, армии и даже при разводах. На данный момент обсуждаются вопросы подготовки, лицензирования работы, а также их функций и обязанностей в различных структурах. 

"Сейчас мы не выставляем никаких требований к ним. Мы не говорим о каких-либо правилах работы, об организации этой работы, об отчетности, о функционале, об обязанностях. Школьный психолог сам решает, как правильно работать. Это мое мнение. Когда я спрашиваю у родителей о том, как работают психологи у них в школах, то они отвечают, что те работают по собственному виденью, предположению и с тем, на что хватает сил. В школе может быть 5 тыс. детей, и как один психолог может охватить всех?" – озвучила Юлия Кучинская. 

По ее мнению, еще проблема состоит в том, что есть привычка думать, что родители дома во всем разберутся с детьми. 

"Но из-за нашего бездействия все больше нарастает эта проблема. Я считаю, что психологи должны быть бдительней с детьми, если они показывают, что им плохо. Также есть вопрос в подготовке психологов. Мы должны четко разграничивать психологов, психотерапевтов и медицинскую психиатрию, которая требует семи лет образования. Школьный психолог – это не семейный психолог, это разные специализации. Тут должен быть более жесткий подход. Психолог не может быть специалистом во всех вопросах. Должна быть более узкая специализация, и мы должны этого требовать", – рассказала депутат. 

9 июля 2024 года были утверждены Правила оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения. 

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