130 семей, состоявших в очереди за жильем, получили ключи от новых квартир

В преддверии Дня города Атырау, который ежегодно отмечается в первое воскресенье октября, 130 семей из социально уязвимых слоев населения справили новоселье.

Как сообщает Региональная служба коммуникаций, квартиры выданы в порядке очереди гражданам из списка социально уязвимых слоев населения. На торжественном мероприятии аким города Атырау Шакир Кейкин вручил ключи от квартир новым владельцам и поздравил их с новосельем. По словам градоначальника, обеспечение жильем населения – это очередной шаг на пути к улучшению условий жизни жителей региона.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Приоритет при предоставлении квартир отдан социально уязвимым слоям населения, малообеспеченным семьям и матерям-одиночкам. Подобная работа продолжится и в дальнейшем. Как вы знаете, в микрорайонах Самал и Береке идет строительство домов, которые будут сданы в эксплуатацию до конца этого года. Мы планируем выдать жилье очередной группе граждан", – рассказал аким Атырау Шакир Кейкин.

Среди новоселов – многодетные матери, супруги, воспитывающие особенных детей, неполные семьи и сироты.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Двух- и трехкомнатные квартиры были выданы в жилом комплексе "Модерн". Среди новоселов – инвалид первой группы Амре Жангереев. Мужчина стоял в очереди за жильем 16 лет. Амре Жангереев искренне обрадовался новой, просторной и уютной квартире, а также выразил слова благодарности руководству города.

"Я ждал этого дня целых 16 лет. Выражаю благодарность руководству региона во главе с акимом области Сериком Жамбыловичем. Мы вошли в нашу новую квартиру вместе с акимом города. Моей радости нет предела. Интерьер очень просторный, светлый, мне он очень понравился, благодарю", – рассказал владелец нового жилья.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В настоящее время в области ведется работа по обеспечению населения жильем. С начала этого года гражданам из социально уязвимых слоев населения были вручены ключи от 132 квартир. В пользование были переданы дома, расположенные в жилом комплексе "Латифа" в микрорайоне Нурсая. Также с прошлого года в регионе действует специальная программа для врачей и молодежи.