Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители Астаны, Алматы и Шымкента отдали мошенникам 171 млн тенге за квартиры подешевле

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 17:21 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

По информации городской прокуратуры, приговором межрайонного суда по уголовным делам города за создание и организацию деятельности финансовой пирамиды к лишению свободы на сроки от трех до шести лет осуждены руководитель и сотрудники жилищного кооператива "Пайызсыз баспана".

"В ходе судебного разбирательства установлено, что осужденные в период с 2019 по 2021 год через социальную сеть Instagram привлекали денежные средства вкладчиков в городах Шымкенте, Алматы и Астане, пообещав им предоставить готовое жилье по низкой стоимости", – отмечено в сообщении прокуратуры Шымкента.

Далее за счет средств вкладчиков они покупали недвижимое и движимое имущество. В итоге 134 жителям трех городов причинен ущерб на сумму свыше 171 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Караганде рассмотрели дело по факту создания пирамиды Life is good Hermes Management Ltd, в которую 30 человек вложили 108 780 027 тенге.

Читайте также

Удостоверение личности гражданина РК, документы
Сколько граждан проживают в Казахстане без документов
Новые библиотеки открыли в Астане
Новые библиотеки открыли в Астане
Ирина Капитанова
Астана Алматы Шымкент 2024 год Мошенничество Приговоры Финансовые пирамиды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: