Жители Астаны, Алматы и Шымкента отдали мошенникам 171 млн тенге за квартиры подешевле

В Шымкенте вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

По информации городской прокуратуры, приговором межрайонного суда по уголовным делам города за создание и организацию деятельности финансовой пирамиды к лишению свободы на сроки от трех до шести лет осуждены руководитель и сотрудники жилищного кооператива "Пайызсыз баспана".

"В ходе судебного разбирательства установлено, что осужденные в период с 2019 по 2021 год через социальную сеть Instagram привлекали денежные средства вкладчиков в городах Шымкенте, Алматы и Астане, пообещав им предоставить готовое жилье по низкой стоимости", – отмечено в сообщении прокуратуры Шымкента.

Далее за счет средств вкладчиков они покупали недвижимое и движимое имущество. В итоге 134 жителям трех городов причинен ущерб на сумму свыше 171 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Караганде рассмотрели дело по факту создания пирамиды Life is good Hermes Management Ltd, в которую 30 человек вложили 108 780 027 тенге.