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Общество

18 машин, 4 квартиры, землю и парковки на 1 млрд тенге изъяли у пятерых казахстанцев

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 10:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Павлодаре вынесли обвинительный приговор в отношении организаторов и руководителей финансовой пирамиды HAS, которая обманула более 5 тыс. казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 1 апреля 2025 года, позиционируясь компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали вкладывать деньги в различные инвестиционные проекты, обещая ежемесячный пассивный доход до 70%.

"В социальных сетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астане и Косшы. Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и нанималась специальная техника. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 5 тыс. вкладчиков", – рассказали в АФМ.

Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.

Кроме того, в счет возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков. В числе активов – четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.

В АФМ также рассказали о запуске телеграм-бота "Baiqa, piramida!", позволяющего проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

31 марта в АФМ рассказали о ликвидации финпирамиды, замаскированной под потребительский кооператив. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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