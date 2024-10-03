Сколько граждан проживают в Казахстане без документов

В Казахстане с июля 2024 года МВД запущена идентификационная кампания по выявлению лиц, проживающих без каких-либо документов личности с неурегулированным правовым статусом, а также оказанию им помощи в оформлении документов, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, зачастую в эту категорию попадают лица без определенного места жительства, проживающие в отдаленных местностях, крестьянских хозяйствах, иногда без потребности иметь официальный документ либо, наоборот, не имеющие возможности обратиться самостоятельно по состоянию здоровья или юридической неграмотности.

"На сегодня по стране установлено 404 лица, не имеющих документов, из которых 200 человек признаны гражданами Республики Казахстан, а 14 – лицами без гражданства. По остальным еще проводятся проверочные мероприятия их правового статуса". Пресс-служба МВД РК

Кампания продлится до конца текущего года. Она проводится Комитетом миграционной службы МВД, его территориальными подразделениями при содействии Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и ряда неправительственных организаций.

"Если гражданам известно о лицах, проживающих без документов, просим обратиться в миграционную службу по месту проживания. Для оказания правовой помощи и получения квалифицированной консультации в каждом регионе закреплены ответственные сотрудники", – отметили в МВД РК.

Также сообщается, что для получения информации по возникающим вопросам можно обратиться непосредственно в Комитет миграционной службы МВД в рабочее время по телефонам: +7 701 171 82 28, +7 7172 71 40 73 и 71 44 10.

Фото: пресс-служба МВД РК

Фото: пресс-служба МВД РК

Фото: пресс-служба МВД РК

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