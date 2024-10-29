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Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов

Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 17:30 Фото: Zakon.kz
29 октября 2024 года в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, какие документы необходимы при оформлении пенсии в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации напомнили, что в Казахстане женщины выходят на пенсию в 61 год, мужчины – в 63.

"Подать заявление на оформление пенсионных выплат по возрасту можно через ЦОНы и портал электронного правительства", – уточнили в "Правительстве для граждан".

При обращении в ЦОН необходимо предоставить:

  • удостоверение личности (удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца, удостоверение кандаса);
  • свидетельство о браке (при изменении фамилии);
  • документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя, выработанный до 1 января 1998 года (трудовая книжка, справки архивных учреждений);
  • сведения о банковском счете;
  • фото 3*4 (для пенсионного удостоверения).

Кроме этого, при наличии предоставляются:

  • документ об образовании;
  • военный билет или справка управления (отдела) по делам обороны;
  • свидетельства о рождении детей (для женщин);
  • другие документы, согласно требованиям НПА.

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17 октября 2024 года Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разъяснило важную информацию об изменении пенсионных выплат.

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