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В Казахстане перерабатывается лишь 24% отходов

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 21:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Объем образования коммунальных отходов по Казахстану выше имеющихся статистических данных. Об этом 3 октября 2024 года на VIII Евразийском бизнес-форуме Green Energy&Waste Recycling Forum – 2024 заявил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев, передает Zakon.kz.

Жомарт Алиев отметил, что в 2023 году в стране образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов. Из них отсортировано и переработано 1 млн тонн, что в совокупности составляет 24%.

"Остальной объем, можно смело констатировать, что он захоронен на полигонах ТБО. Необходимо отметить, да, мы этих вещей не боимся и говорим прямо и открыто о том, что фактический объем образования коммунальных отходов по стране выше имеющихся статистических данных. Почему мы делаем такой вывод? Потому что услугами по централизованному вывозу отходов охвачено не более 80% населения страны, из этих данных формируется вся статистика. А также в учет не подлежат объемы отходов, размещенных на несанкционированных свалках", – заявил он.

По итогам 2023 года было выявлено 5 533 свалки. Из них утилизировано 4 733, что составляет больше 86%. В этом году выявлено 4 868 свалок. Утилизировано 1580, или 32%.

Чтобы решить эту проблему, ведется работа по вводу в промышленную эксплуатацию информационных систем по отображению передвижения мусоровывозящей техники с помощью GPS-датчиков. На сегодняшний день 122 организации подключены к данной системе, на стадии подключения находятся 16. 

Ранее стало известно, что в трех городах Казахстана собираются построить мусоросжигающие заводы

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