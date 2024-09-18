Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В трех городах Казахстана собираются построить мусоросжигающие заводы

Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 13:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 18 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что для решения проблемы с мусорными отходами подготовлены проекты на сумму более 200 млрд тенге, сообщат корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в год в Казахстане образуется более 4 млн тонн отходов. Из них всего 24 процента сортируется и перерабатывается.

"В связи с этим мы решаем эту задачу в регионах системно и подготовили 94 проекта на сумму более 200 млрд тенге. На сегодняшний день из них 46 проектов практически завершают согласование с Фондом развития промышленности, потому что мы финансируем это за деньги от утильсбора. Думаю, со следующего года мы реально увидим результаты этой работы. В том числе, в технологии переработки мусора у нас сидит и сжигание. Сегодня четыре региона занимаются этим вопросом: по Кызылординской области подписаны конкретные документы, там занимается корейская компания", – дополнил Нысанбаев.

Он подчеркнул, что по трем городам – Астане, Алматы и Шымкенту – тоже имеется зарубежный инвестор, который сейчас проводит переговоры и имеет намерение построить мусоросжигающие заводы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 13:51
Эпичные кадры тлеющего мусорного полигона в Актау показал блогер
, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 13:51

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, почему в Казахстане так часто горят мусорные полигоны и когда уже эту проблему решат.

Читайте также

Учения, срочник, армия
Депутат просит пресечь беспорядки и принять конкретные меры в армии Казахстана
В Казахстан привезут двух тигров из Нидерландов
В Казахстан привезут двух тигров из Нидерландов
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда дома, аренда жилья, аренда квартиры, съемное жилье, съемный дом, съемная квартира, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку
Предельные цены на аренду квартир предлагает установить депутат
Екатерина Елисеева
Ерлан Нысанбаев Мажилис Парламента РК МЭПР РК 2024 год Мусор
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана
Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
Хорошей новостью для индивидуальных предпринимателей поделились в Минфине
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: