В трех городах Казахстана собираются построить мусоросжигающие заводы

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 18 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что для решения проблемы с мусорными отходами подготовлены проекты на сумму более 200 млрд тенге, сообщат корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в год в Казахстане образуется более 4 млн тонн отходов. Из них всего 24 процента сортируется и перерабатывается.

"В связи с этим мы решаем эту задачу в регионах системно и подготовили 94 проекта на сумму более 200 млрд тенге. На сегодняшний день из них 46 проектов практически завершают согласование с Фондом развития промышленности, потому что мы финансируем это за деньги от утильсбора. Думаю, со следующего года мы реально увидим результаты этой работы. В том числе, в технологии переработки мусора у нас сидит и сжигание. Сегодня четыре региона занимаются этим вопросом: по Кызылординской области подписаны конкретные документы, там занимается корейская компания", – дополнил Нысанбаев.

Он подчеркнул, что по трем городам – Астане, Алматы и Шымкенту – тоже имеется зарубежный инвестор, который сейчас проводит переговоры и имеет намерение построить мусоросжигающие заводы.

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