В Минэкологии о расценках за вывоз мусора: Тариф не успевает за инфляцией
Жомарт Алиев отметил, что основным источником дохода спецподприятий по вывозу мусора является тариф от населения.
"Тарифы не пересматривались долгое время. Данная ситуация приводит к тому, что специализированные предприятия не покрывают свои расходы для выполнения соответствующих услуг и действующие тарифы просто не успевают за инфляцией", – заявил вице-мирнистр.
Указал он и на то, что из имеющихся по стране 3016 полигонов лишь 624 соответствуют всем требованиям.
По его словам, утвержден План мероприятия по строительству новых и расширению мощностей действующих полигонов. Акцент уделяется на состояние полигонов в сельских населенных пунктах, так как работы по их узаконению сопровождаются большими финансовыми затратами и сопоставимы со строительством новых и, соответственно, средств в местных бюджетах не хватает.
В пример вице-министр привел Северо-Казахстанскую область, где необходимо узаконить 351 полигон.
"Примерно на их узаконение, по действующим требованиям, требуется порядка 175 млрд тенге. И это только для сельских полигонов, которые имеют малую мощность. В этой связи в рамках плана прорабатываются вопросы по выработке упрощенного механизма по узаконению действующих свалок, то есть установлению тех минимальных требований к независимости от потенциала развития населенных пунктов", – сообщил спикер.
Ранее он рассказал, сколько отходов образуются в год в Казахстане и какая часть из них перерабатывается.