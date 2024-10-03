В Минэкологии о расценках за вывоз мусора: Тариф не успевает за инфляцией

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев на VIII Евразийском бизнес-форуме Green Energy & Waste Recycling Forum – 2024 3 октября 2024 года высказался о тарифах за вывоз мусора в Казахстане, передает Zakon.kz.

Жомарт Алиев отметил, что основным источником дохода спецподприятий по вывозу мусора является тариф от населения.

"Тарифы не пересматривались долгое время. Данная ситуация приводит к тому, что специализированные предприятия не покрывают свои расходы для выполнения соответствующих услуг и действующие тарифы просто не успевают за инфляцией", – заявил вице-мирнистр.

Указал он и на то, что из имеющихся по стране 3016 полигонов лишь 624 соответствуют всем требованиям.

По его словам, утвержден План мероприятия по строительству новых и расширению мощностей действующих полигонов. Акцент уделяется на состояние полигонов в сельских населенных пунктах, так как работы по их узаконению сопровождаются большими финансовыми затратами и сопоставимы со строительством новых и, соответственно, средств в местных бюджетах не хватает.

В пример вице-министр привел Северо-Казахстанскую область, где необходимо узаконить 351 полигон.

"Примерно на их узаконение, по действующим требованиям, требуется порядка 175 млрд тенге. И это только для сельских полигонов, которые имеют малую мощность. В этой связи в рамках плана прорабатываются вопросы по выработке упрощенного механизма по узаконению действующих свалок, то есть установлению тех минимальных требований к независимости от потенциала развития населенных пунктов", – сообщил спикер.

Ранее он рассказал, сколько отходов образуются в год в Казахстане и какая часть из них перерабатывается.