В Казнете всплыл старый фейк о профессиональной домушнице

В Казнете вновь стали распространять фальшивую информацию о девушке-воровке Дамире Кульмагамбетовой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет stopfake.kz, старый фейк всплыл в соцсетях. В рассылке говорится, что якобы Дамира Кульмагамбетова – профессиональная домушница, которая вместе с подельником грабит квартиры.

"Это ложь", – подчеркнули специалисты портала.

Фото: stopfake.kz

Отмечается, что информацию еще в январе 2023 года опровергли в Министерстве внутренних дел РК.

"Управление криминальной полиции ДП Абайской области провело проверку. Данная информация является ложной. Гражданка ранее ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекалась. В соответствии с ч. 2 ст. 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы до трех лет", – сообщили тогда в пресс-службе МВД РК, комментируя рассылку о Дамире Кульмагамбетовой.

Позднее стало известно, что фальшивую информацию о девушке распространила родная тетя. Сообщение об этом Дамира выложила в своих соцсетях.

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