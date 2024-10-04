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Законодательство РК

В Казнете всплыл старый фейк о профессиональной домушнице

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 11:23 Фото: freepik
В Казнете вновь стали распространять фальшивую информацию о девушке-воровке Дамире Кульмагамбетовой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет stopfake.kz, старый фейк всплыл в соцсетях. В рассылке говорится, что якобы Дамира Кульмагамбетова – профессиональная домушница, которая вместе с подельником грабит квартиры.

"Это ложь", – подчеркнули специалисты портала.
В Казнете распространяется фальшивая информация о девушке-воровке, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 11:23

Фото: stopfake.kz

Отмечается, что информацию еще в январе 2023 года опровергли в Министерстве внутренних дел РК.

"Управление криминальной полиции ДП Абайской области провело проверку. Данная информация является ложной. Гражданка ранее ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекалась. В соответствии с ч. 2 ст. 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы до трех лет", – сообщили тогда в пресс-службе МВД РК, комментируя рассылку о Дамире Кульмагамбетовой.

Позднее стало известно, что фальшивую информацию о девушке распространила родная тетя. Сообщение об этом Дамира выложила в своих соцсетях.

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О том, какими еще "страшилками" пугают друг друга казахстанцы, можете узнать здесь.

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