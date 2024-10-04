Глава КНБ рассказал о международных угрозах Казахстану и странам СНГ

Председатель КНБ РК Ермек Сагимбаев на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) СНГ 4 октября 2024 года указал на важность обмена оперативной и аналитической информацией для противостояния вызовам и угрозам региональной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Ермек Сагимбаев отметил, что в регионе и в мире произошли события, которые оказывают заметное влияние на оперативную обстановку в наших странах.

"На первом плане остается комплекс задач, связанных с эффективным противодействием терроризму. Подпольная деятельность филиала ДАИШ "Вилаят Хорасан" по-прежнему представляет повышенную угрозу государствам содружества. Недавние теракты демонстрируют, что эта группировка стремится увеличить свой потенциал и сохранить свою международную направленность. Кроме того, нарастают угрозы трансграничной преступности, нелегальной миграции и контрабанды оружия. Нуждается в нашем пристальном внимании и ситуация с наркотрафиком, особенно распространение так называемой синтетики", – отметил глава КНБ.

По его словам, усиление разноплановых вызовов требует от спецслужб активизации сотрудничества в рамках СОРБ.

"Спецслужбы стран СНГ обладают богатым опытом в области обеспечения безопасности и борьбы с различными угрозами. Этот опыт должен быть эффективно использован в рамках нашего многостороннего сотрудничества. Обмен информацией и опытом повышают нашу практику и взаимодействие по борьбе с данными преступлениями. Только совместными усилиями можно добиться результатов. Повестка 55-го заседания СОРБ СНГ обширна, мы не только обсудим конкретные вызовы, но и выработаем решение в интересах обеспечения безопасности в СНГ", – резюмировал он.

Отметим, что в работе Совета приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.

Утром 4 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества Независимых Государств.