Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Глава КНБ рассказал о международных угрозах Казахстану и странам СНГ

безопасность, СНГ, спецслужбы , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 12:16 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Председатель КНБ РК Ермек Сагимбаев на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) СНГ 4 октября 2024 года указал на важность обмена оперативной и аналитической информацией для противостояния вызовам и угрозам региональной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Ермек Сагимбаев отметил, что в регионе и в мире произошли события, которые оказывают заметное влияние на оперативную обстановку в наших странах.

"На первом плане остается комплекс задач, связанных с эффективным противодействием терроризму. Подпольная деятельность филиала ДАИШ "Вилаят Хорасан" по-прежнему представляет повышенную угрозу государствам содружества. Недавние теракты демонстрируют, что эта группировка стремится увеличить свой потенциал и сохранить свою международную направленность. Кроме того, нарастают угрозы трансграничной преступности, нелегальной миграции и контрабанды оружия. Нуждается в нашем пристальном внимании и ситуация с наркотрафиком, особенно распространение так называемой синтетики", – отметил глава КНБ.

По его словам, усиление разноплановых вызовов требует от спецслужб активизации сотрудничества в рамках СОРБ.

"Спецслужбы стран СНГ обладают богатым опытом в области обеспечения безопасности и борьбы с различными угрозами. Этот опыт должен быть эффективно использован в рамках нашего многостороннего сотрудничества. Обмен информацией и опытом повышают нашу практику и взаимодействие по борьбе с данными преступлениями. Только совместными усилиями можно добиться результатов. Повестка 55-го заседания СОРБ СНГ обширна, мы не только обсудим конкретные вызовы, но и выработаем решение в интересах обеспечения безопасности в СНГ", – резюмировал он.

Отметим, что в работе Совета приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.

Утром 4 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества Независимых Государств.

Читайте также

Учащиеся Казахстана спели песню &quot;Мой учитель&quot;
Более 3 миллионов учащихся Казахстана одновременно исполнили песню "Ұстазым"
Референдум по строительству АЭС, АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
Могут ли казахстанцы, находящиеся за рубежом, принять участие в референдуме по АЭС
Экология и преемственность поколений
"Таза Қазақстан" в Уральске – экология и преемственность поколений
Мадина Мамырханова
КНБ СНГ Казахстан 2024 год Наркопреступность Терроризм
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
Какие налоговые льготы, пособия и выплаты положены людям с инвалидностью в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: