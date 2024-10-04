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Президент Токаев принял руководителей спецслужб стран СНГ

Президент Токаев принял руководителей спецслужб стран СНГ, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 10:30 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества Независимых Государств. Об этом 4 октября 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что данная площадка зарекомендовала себя в качестве инструмента для координации усилий в сфере безопасности, и в современных условиях роль совета еще более возрастает.

"Глава государства подчеркнул, что своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволяет повышать эффективность противостояния вызовам и угрозам региональной безопасности, способствует выработке скоординированных подходов для защиты национальных интересов наших стран", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.
Токаев принял руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 10:30

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги заседания создадут условия для дальнейшего развития взаимодействия специальных служб государств содружества, способствуя укреплению сотрудничества в области обеспечения международной безопасности.

Токаев принял руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 10:30

Фото: akorda.kz

Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия сенатора Ляззат Калтаевой. Ее место занял Марат Кожаев, которого президент освободил от должности первого заместителя министра внутренних дел.

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