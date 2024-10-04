Президент Токаев принял руководителей спецслужб стран СНГ
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества Независимых Государств. Об этом 4 октября 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.
Президент отметил, что данная площадка зарекомендовала себя в качестве инструмента для координации усилий в сфере безопасности, и в современных условиях роль совета еще более возрастает.
"Глава государства подчеркнул, что своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволяет повышать эффективность противостояния вызовам и угрозам региональной безопасности, способствует выработке скоординированных подходов для защиты национальных интересов наших стран", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги заседания создадут условия для дальнейшего развития взаимодействия специальных служб государств содружества, способствуя укреплению сотрудничества в области обеспечения международной безопасности.
Фото: akorda.kz
Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия сенатора Ляззат Калтаевой. Ее место занял Марат Кожаев, которого президент освободил от должности первого заместителя министра внутренних дел.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript