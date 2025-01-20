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Политика

Токаев принял главу КНБ: о чем они говорили

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 17:46 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). Ермек Сагимбаев доложил о планах на предстоящий период, принимаемых ведомством мерах по обеспечению национальной безопасности с учетом актуальных вызовов и угроз, сообщает Zakon.kz.

Также Сагимбаев сообщил о реализуемых мероприятиях по перспективному развитию органов национальной безопасности, совершенствованию структуры и организации оперативно-служебной деятельности.

Далее, как отмечено в публикации Акорды, председатель КНБ проинформировал президента о работе по кадровому и техническому укреплению спецслужбы, обновлению нормативной правовой базы, а также оптимизации и цифровизации служебных процессов в КНБ.

Фото: akorda.kz

"Представил данные о ситуации в сферах противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, организованной преступности, наркобизнесу, обеспечения кибербезопасности, защиты и охраны государственной границы", – отмечено в официальном сообщении.

В заключительной части встречи президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Сегодня, 20 января, Токаев также принял министра юстиции. Ерлан Сарсембаев доложил об основных направлениях деятельности органов юстиции, целях и задачах министерства.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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