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Ерлан Карин: Кампания референдума по АЭС – самая продолжительная в истории Казахстана

Карин, АЭС, итоги кампании, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 13:12 Фото: ortcom
Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин подвел итоги кампании по подготовке к референдуму по строительству АЭС, сообщает Zakon.kz.

Карин отметил, что информационно-разъяснительная кампания референдума по вопросу строительства в Казахстане атомной электростанции, длившаяся ровно 400 дней, завершается сегодня, 4 октября 2024 года.

"В политической истории современного Казахстана это, пожалуй, самая продолжительная кампания. Почему 400 дней?! Потому что идею проведения референдума глава государства впервые высказал еще в прошлом году – 1 сентября 2023 года в своем очередном Послании. Тот день фактически и стал началом большой кампании референдума", – написал госсоветник в своем Telegram-канале.

За это время, по его словам, в каждом регионе прошли общественные слушания, в информационном пространстве состоялись содержательные дискуссии экспертов и общественников.

"В целом нынешняя кампания проходила в спокойном и конструктивном ключе. Стоит еще отметить, что в ходе данной кампании общественные силы страны впервые консолидировались не по политическим, а по экономическим мотивам. По инициативе партии Amanat шесть политических партий и более 20 общественных объединений создали Народный штаб "За строительство АЭС". Члены Штаба провели встречи с жителями всех регионов, в которых также участвовали ведущие эксперты и специалисты в сфере энергетики", – продолжил Карин.

В итоге у граждан страны была возможность сформировать свое взвешенное мнение о перспективах развития атомной энергетики в Казахстане.

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