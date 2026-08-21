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Общество

Казахстанцам без прописки разрешат оформить ее на один день, но есть нюанс

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 12:27 Фото: gov4c.kz
23 августа 2026 года, в день выборов в Курултай, граждане Казахстана, не имеющие регистрации по месту жительства, смогут оформить прописку на один день по адресу нахождения избирательного участка, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 августа, рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан":

"Такая услуга будет доступна на 221 избирательном участке, где будут работать сотрудники ЦОН. Время работы с 07:00 до 20:00".

При этом в госкорпорации подчеркнули, что:

"Регистрация оформляется исключительно для участия в голосовании и автоматически аннулируется на следующий день".

Если же у граждан регистрация по месту жительства уже есть, то голосование проходит на участке по месту регистрации.

Ранее в госкорпорации казахстанцам напомнили про документ, который может понадобиться для оформления пенсии. Речь – об архивной справке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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