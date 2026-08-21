Казахстанцам без прописки разрешат оформить ее на один день, но есть нюанс
Фото: gov4c.kz
23 августа 2026 года, в день выборов в Курултай, граждане Казахстана, не имеющие регистрации по месту жительства, смогут оформить прописку на один день по адресу нахождения избирательного участка, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 21 августа, рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан":
"Такая услуга будет доступна на 221 избирательном участке, где будут работать сотрудники ЦОН. Время работы с 07:00 до 20:00".
При этом в госкорпорации подчеркнули, что:
"Регистрация оформляется исключительно для участия в голосовании и автоматически аннулируется на следующий день".
Если же у граждан регистрация по месту жительства уже есть, то голосование проходит на участке по месту регистрации.
Ранее в госкорпорации казахстанцам напомнили про документ, который может понадобиться для оформления пенсии. Речь – об архивной справке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript