Тысячи казахстанцев теряют контакт с детьми из-за работы

Итоги масштабного социологического опроса, проведенного в Казахстане, показали, что каждый седьмой родитель не уделяет детям достаточно времени из-за занятости на работе, сообщает Zakon.kz.

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения уточнили, что в исследовании приняли участие 93 120 человек, включая 52 754 родителей и 40 366 учащихся.

Согласно результатам, 13,9% родителей отметили, что не могут уделять детям достаточно времени из-за высокой занятости на работе.

Самые высокие показатели зафиксированы в:

Северо-Казахстанской области (17,9%),

Алматы (17,8%),

Костанайской области (17,3%),

Акмолинской области(16,1%).

Минимальные значения отмечены в Восточно-Казахстанской (9,1%), Западно-Казахстанской (10%) и Атырауской (10,6%) областях.

По словам председателя Комитета Насымжан Оспановой, когда взрослые заняты и редко общаются с детьми, снижается уровень доверия и поддержки в семье.

Если верить международным исследованиям UNICEF, то ежедневное 10-15-минутное общение родителей с ребенком без отвлечений укрепляет доверие, снижает уровень тревожности и способствует эмоциональной устойчивости.

Комитет обращается с заявлением и рекомендует родителям ежедневно выделять не менее 5 минут для спокойного общения с ребенком без смартфонов и гаджетов.

