Тысячи казахстанцев теряют контакт с детьми из-за работы
В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения уточнили, что в исследовании приняли участие 93 120 человек, включая 52 754 родителей и 40 366 учащихся.
Согласно результатам, 13,9% родителей отметили, что не могут уделять детям достаточно времени из-за высокой занятости на работе.
Самые высокие показатели зафиксированы в:
- Северо-Казахстанской области (17,9%),
- Алматы (17,8%),
- Костанайской области (17,3%),
- Акмолинской области(16,1%).
Минимальные значения отмечены в Восточно-Казахстанской (9,1%), Западно-Казахстанской (10%) и Атырауской (10,6%) областях.
По словам председателя Комитета Насымжан Оспановой, когда взрослые заняты и редко общаются с детьми, снижается уровень доверия и поддержки в семье.
Если верить международным исследованиям UNICEF, то ежедневное 10-15-минутное общение родителей с ребенком без отвлечений укрепляет доверие, снижает уровень тревожности и способствует эмоциональной устойчивости.
Комитет обращается с заявлением и рекомендует родителям ежедневно выделять не менее 5 минут для спокойного общения с ребенком без смартфонов и гаджетов.
