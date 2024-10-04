Парковка в аэропорту Астаны станет еще дороже
Фото: unsplash
С 15 октября 2024 года в аэропорту Астаны изменится стоимость парковки. По данным пресс-службы воздушной гавани, на это есть несколько причин, сообщает Zakon.kz.
Информация для водителей размещена 4 октября 2024 года на странице международного аэропорта в Instagram.
Изменение тарифов проводится:
"В целях улучшения инфраструктуры парковочных зон, крытого паркинга, экспресс-линии и первой линии аэропорта и поддержания должного уровня обслуживания пассажиров. А также ввиду увеличения расходов на содержание объекта, в том числе, в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции на 2024 год".
Фото: Instagram/nqz_airport
Примечательно, что годом ранее также в октябре сообщалось об изменениях стоимости парковки. Тогда причиной роста суточных тарифов послужила загруженность.
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