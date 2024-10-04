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Парковка в аэропорту Астаны станет еще дороже

Аэропорт Астаны, аэропорт в Астане, Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, международный аэропорт Астаны, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 16:29 Фото: unsplash
С 15 октября 2024 года в аэропорту Астаны изменится стоимость парковки. По данным пресс-службы воздушной гавани, на это есть несколько причин, сообщает Zakon.kz.

Информация для водителей размещена 4 октября 2024 года на странице международного аэропорта в Instagram.

Изменение тарифов проводится:

"В целях улучшения инфраструктуры парковочных зон, крытого паркинга, экспресс-линии и первой линии аэропорта и поддержания должного уровня обслуживания пассажиров. А также ввиду увеличения расходов на содержание объекта, в том числе, в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции на 2024 год".
Парковка в аэропорту Астаны стала дороже, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 16:29

Фото: Instagram/nqz_airport

Примечательно, что годом ранее также в октябре сообщалось об изменениях стоимости парковки. Тогда причиной роста суточных тарифов послужила загруженность.

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