Парковка в аэропорту Астаны станет еще дороже

Фото: unsplash

С 15 октября 2024 года в аэропорту Астаны изменится стоимость парковки. По данным пресс-службы воздушной гавани, на это есть несколько причин, сообщает Zakon.kz.

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