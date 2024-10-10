Аэропорту Астаны запретили поднимать цены на парковку

Фото: pexels

4 октября 2024 года пресс-служба Международного аэропорта Астаны заявила о новых тарифах на парковку. Сообщалось, что она станет еще дороже. Однако уже сегодня, 10 октября, Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) заявило, что этого не произойдет, сообщает Zakon.kz.

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