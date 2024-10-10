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Аэропорту Астаны запретили поднимать цены на парковку

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4 октября 2024 года пресс-служба Международного аэропорта Астаны заявила о новых тарифах на парковку. Сообщалось, что она станет еще дороже. Однако уже сегодня, 10 октября, Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) заявило, что этого не произойдет, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, предостережение о недопустимости нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" вынес Департамент АЗРК по Астане.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 17:09
Парковка в аэропорту Астаны станет еще дороже
, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 17:09

В результате аэропорт принял меры по недопущению повышения цен в зонах платной парковки.

26 сентября стало известно, что в аэропорту объявили о досрочном завершении ремонта взлетно-посадочной полосы.

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