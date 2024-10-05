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В КГД прокомментировали информацию об очереди на казахстанско-российской границе

В КГД прокомментировали многокилометровую очередь фур на казахстанско-российской границе, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 16:07 Фото: Zakon.kz
В Комитете госдоходов Министерства финансов РК отреагировали на публикации о том, что перед пунктом пропуска "Жайсан" в Актюбинской области образовалась многокилометровая очередь из фур в сторону России, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на пункте пропуска "Жайсан" скоплений грузовых автомобилей не наблюдается, пункт пропуска функционирует в штатном режиме.

"В течение дня количество грузовых автомашин, ожидающих пересечения границы в Российскую Федерацию, не превышает 50 авто. В среднем за сутки через пункт пропуска "Жайсан" проезжает более 1,6 тыс. грузовых и легковых автомашин", – пояснили в комитете.

В КГД добавили, что на казахстанской стороне границы на пункте пропуска "Жайсан" функционирует по четыре дорожной полосы в каждую сторону, на российской стороне на пункте пропуска "Сагарчин" – по одной полосе.

Со стороны органов госдоходов работа проводится в штатном режиме, на пункте пропуска постоянно находится четыре работника, которыми обеспечена работа всех окон регистрации документов. Очереди из водителей и автомашин в пределах пункта пропуска отсутствуют.

2 октября 2024 года дальнобойщики показали длинную очередь на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области.

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