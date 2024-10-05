В КГД прокомментировали информацию об очереди на казахстанско-российской границе
В ведомстве отметили, что в настоящее время на пункте пропуска "Жайсан" скоплений грузовых автомобилей не наблюдается, пункт пропуска функционирует в штатном режиме.
"В течение дня количество грузовых автомашин, ожидающих пересечения границы в Российскую Федерацию, не превышает 50 авто. В среднем за сутки через пункт пропуска "Жайсан" проезжает более 1,6 тыс. грузовых и легковых автомашин", – пояснили в комитете.
В КГД добавили, что на казахстанской стороне границы на пункте пропуска "Жайсан" функционирует по четыре дорожной полосы в каждую сторону, на российской стороне на пункте пропуска "Сагарчин" – по одной полосе.
Со стороны органов госдоходов работа проводится в штатном режиме, на пункте пропуска постоянно находится четыре работника, которыми обеспечена работа всех окон регистрации документов. Очереди из водителей и автомашин в пределах пункта пропуска отсутствуют.
2 октября 2024 года дальнобойщики показали длинную очередь на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области.