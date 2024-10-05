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Свыше 200 студентов Шымкента приняли участие в международном проекте

Студенты, университет, вуз, выпускники, абитуриенты , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 08:08 Фото: Zakon.kz
Студенты города Шымкент стали участниками регионального этапа чемпионата профессионального мастерства "WorldSkills Shymkent – 2024", сообщает Zakon.kz.

Как передает издание "OTYRAR" на своем YouTube-канале, в 42 компетенциях состязались свыше 200 студентов технических и профессиональных образовательных учреждений города, а 4 октября победителей наградили по направлениям:

  • "Информационно-коммуникационные технологии";
  • "Производственные и инженерные технологии";
  • "Сфера услуг";
  • "Образование";
  • "Медицина";
  • "Творчество и дизайн";
  • "Строительная индустрия";
  • "Транспорт и логистика".

Теперь победители будут готовиться, чтобы представить свой город на республиканском этапе. Он пройдет в ноябре этого года.

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Образование Шымкент 2024 год Искусственный интеллект IT Студенты Награждения Конкурсы
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