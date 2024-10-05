Свыше 200 студентов Шымкента приняли участие в международном проекте
Фото: Zakon.kz
Студенты города Шымкент стали участниками регионального этапа чемпионата профессионального мастерства "WorldSkills Shymkent – 2024", сообщает Zakon.kz.
Как передает издание "OTYRAR" на своем YouTube-канале, в 42 компетенциях состязались свыше 200 студентов технических и профессиональных образовательных учреждений города, а 4 октября победителей наградили по направлениям:
- "Информационно-коммуникационные технологии";
- "Производственные и инженерные технологии";
- "Сфера услуг";
- "Образование";
- "Медицина";
- "Творчество и дизайн";
- "Строительная индустрия";
- "Транспорт и логистика".
Теперь победители будут готовиться, чтобы представить свой город на республиканском этапе. Он пройдет в ноябре этого года.
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