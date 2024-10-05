Свыше 200 студентов Шымкента приняли участие в международном проекте

Студенты города Шымкент стали участниками регионального этапа чемпионата профессионального мастерства "WorldSkills Shymkent – 2024", сообщает Zakon.kz.

Как передает издание "OTYRAR" на своем YouTube-канале, в 42 компетенциях состязались свыше 200 студентов технических и профессиональных образовательных учреждений города, а 4 октября победителей наградили по направлениям:

"Информационно-коммуникационные технологии";

"Производственные и инженерные технологии";

"Сфера услуг";

"Образование";

"Медицина";

"Творчество и дизайн";

"Строительная индустрия";

"Транспорт и логистика".

Теперь победители будут готовиться, чтобы представить свой город на республиканском этапе. Он пройдет в ноябре этого года.

На днях в Казахстане изменились санитарные требования к вузам, колледжам и школам.