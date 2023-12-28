Заброшенный Дворец культуры в Шымкенте восстановят после гибели студента

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков объявил, что в городе восстановят бывший Дворец культуры "Фосфорник", где из-за несчастного случая погиб студент, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Габит Сыздыкбеков на своей странице в Instagram, 28 декабря акимат Шымкента и фонд "Saby Charitable Foundation" подписали меморандум о восстановлении здания бывшего Дворца культуры "Фосфорник".

По словам акима, фонд, с которым власти города договорились о реконструкции ДК, реализует программы по охране и развитию здоровья детей. При восстановлении здания учтут мнение местных жителей, с этой целью в ближайшее время запустят онлайн-опрос.

"Ни для кого не секрет, что реконструкция бывшего Дворца культуры "Фосфорник" на протяжении нескольких лет – один из наболевших вопросов. Я рад сообщить, что мы обсудили все аспекты с руководством фонда, и нам удалось прийти к соглашению. По предварительным расчетам, мы сможем начать реконструкционные работы уже ближе к осени 2024 года", – сообщил Габит Сыздыбеков.

Ранее в декабре 2023 года в заброшенном бывшем ДК "Фосфорник" произошел трагический случай. На 18-летнего студента, гулявшего по зданию, обрушилась часть кровли. Тело погибшего извлекли из-под завалов глубиной в полметра. После этого заброшенный Дворец культуры оцепили, аким Шымкента обратился к горожанам с призывом не посещать пустующие и реконструируемые объекты.

В ноябре здание "Фосфорника" передали на баланс акимата. До этого оно принадлежало структурам известного бизнесмена Тохтара Тулешова, которого задержали в 2016 году по подозрению в подготовке к насильственному свержению власти в Казахстане и приговорили к 21 году лишения свободы.