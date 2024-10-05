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День работников уголовного розыска отмечают в Казахстане

День работников уголовного розыска отмечают в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 16:17 Фото: Zakon.kz
5 октября в Казахстане празднуют День работников уголовного розыска, сообщает Zakon.kz.

Оперуполномоченные – это сотрудники полиции, которые всегда находятся на передовой. В их обязанности входит непростая задача по раскрытию самых сложных преступлений. Наглядно о своей работе в видео рассказали представители ДП Актобе.

5 октября свой профессиональный праздник отмечают и учителя.

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