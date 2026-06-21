День медицинского работника отмечают в Казахстане

21 июня в Казахстане празднуют День медицинского работника – праздник тех, кто ежедневно берет на себя ответственность за здоровье и жизнь людей. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Это день людей, которые ежедневно работают там, где тонкая грань между "было" и "будет", где каждое решение может изменить человеческую судьбу. Врачи, медсестры, фельдшеры. Те, кто возвращает людям само право на завтрашний день.

Их профессия редко похожа на рутину. Это работа, где тишина может внезапно взорваться тревогой, а минуты становятся тяжелее часов. Они словно держат в руках невидимый механизм жизни, хрупкий, сложный, иногда непредсказуемый, и пытаются восстановить его, когда он дает сбой. Здесь нет места случайности, но есть место мастерству, выдержке и внутренней собранности, которую не видно со стороны.

Некоторые люди приходят в медицину, чтобы лечить. Герой нашего материала – Ерлан Кильдибеков – пришел в нее, чтобы понять, как устроен человек.

Он вырос в семье, где познание нового было образом жизни. Мама, папа, брат и сестра – представители естественных наук. Мама называла их "естественниками" – людьми, которые объясняют мир через наблюдение, эксперименты и логику. За семейным столом обсуждали все: от работы человеческого организма до законов физики, от химических реакций до архитектуры и живописи. Для маленького Ерлана мир был огромной книгой, которую хотелось читать страницу за страницей. Будучи младшим ребенком, он рано включился в эти разговоры.

Фото: из личного архива Ерлана Кильдибекова

"Дома была богатая библиотека, и если в процессе общения был непонятен какой-то вопрос или термин, то я бежал за книгой или справочником, тащил его на кухню и зачитывал его для всех нас. И когда встал вопрос о выборе профессии, то у меня был выбор между биологией, медициной и творчеством, так как я с рождения хорошо рисовал. Несмотря на незаурядные способности в рисовании, во мне перевесило желание познания мира, захотелось узнавать глубже то, как устроен человек. Поэтому и пошел в медицину", – рассказывает врач-реаниматолог Ерлан Кильдибеков.

Шесть лет медицинского института он вспоминает, как праздник познания длиною в целую эпоху. Учеба была не обязанностью, а захватывающим путешествием в неизвестное.

Настоящая "любовь с медициной" случилась на шестом курсе, когда он познакомился с реаниматологией. Его привлекла особая логика этой профессии. Реаниматолог похож на инженера сложнейшего механизма, потому что он пытается понять, где именно произошел сбой и как его устранить.

"Они, то есть теперь и я, говорим про себя – "мы синдромники", что означает: мы видим синдромы поломки механизмов управления организма и умеем их исправлять. Так я пошел в реаниматологию. А анестезиология оказалась смежной профессией с реаниматологией. И дала мне большое количество навыков в профессии", – говорит Ерлан Кильдибеков.

За 34 года работы реанимация стала для него школой жизни. Здесь каждый день напоминает о том, насколько хрупка человеческая судьба.

Спустя десятилетия работы он написал книгу. В ней нет героизации профессии. Есть честный разговор о победах, потерях, боли и той цене, которую врачи часто платят за возможность спасать других.

"Моя книга "Реанимация – любовь моя!" писалась очень легко. Написал за несколько месяцев. Каждый случай, как выдох. Пока писал, и особенно в конце, когда книга вышла в свет, было ощущение, что я освободился от какого-то мощного психологического груза. И каждый раз, думая об этом, понимаю, что написание книги было для меня качественной психотерапией", – рассказывает врач.

Одной из центральных тем книги стало профессиональное выгорание – незаметный процесс, который редко приходит внезапно. Сначала это просто усталость. Потом бессонные ночи, эмоциональное истощение, попытки заглушить внутреннюю боль привычными способами.

Фото: из личного архива Ерлана Кильдибекова

"А особенно жестко понимаешь, что, оказывается, есть предел прочности при таком образе жизни: когда видишь смерть своих коллег, братьев по оружию…Тут реально начинаешь понимать, что "если дальше будет так же, то ты тоже быстро умрешь…". Тогда мы начинаем работать над собой, реально менять свою жизнь", – делится мыслями Ерлан Кильдибеков.

Часто спасение пациентов – командная работа. И для Ерлана первый коллектив реанимации быстро превратился в настоящее братство. Именно здесь он понял, что за каждой спасенной жизнью стоят усилия многих медиков.

"Мне нравился сам процесс спасения людей. Можно оставаться всю жизнь "крутым ремесленником" без карьеры. Свой рост я видел только в непрерывном самосовершенствовании как спасателя. Мне это нравилось всегда. Насчет страхов – вот тут проблема всеобщая. Врачей не учат справляться со своими переживаниями и эмоциональным выгоранием. Все страхи врачи гасят внутри себя, и от этого сплошные психотравмы и психосоматика. Это нужно исследовать и внедрять еще в институте. Мне пришлось изучать это самостоятельно, для этого я стал психологом и коучем. И сейчас помогаю тем, кто выгорает", – рассказывает врач.

Ерлан Кильдибеков помогает людям уже не как врач, а как психолог. Возможно, потому, что хорошо знает цену внутренней боли.

"В реанимации меня всегда восхищали те пациенты, которые проявляли мощную силу духа. Смотреть и помогать выживать таким людям – просто кайф. Видеть жажду жизни в их глазах и ежедневные победы этих людей – это подарок судьбы", – рассказывает Ерлан Кильдибеков.

Фото: из личного архива Ерлана Кильдибекова

После тысяч пациентов, десятков лет работы и собственной книги источник радости для него оказался удивительно простым: близкие люди, возможность жить и ощущение, что его путь был пройден не зря.

"Сегодня мне приносит радость то, что мои близкие живы и здоровы. Также я очень рад, что сам жив и здоров. С грустью и сожалением вспоминаю иногда, что моих любимых и лучших друзей уже нет в этом мире. И я знаю, что выполнил свою миссию спасения людей. Это дает мне чувство удовлетворения и покоя", – говорит врач.

Врачи – это особая элита общества. Напоминание о тех, кто, не называя себя героями, ежедневно возвращает людям главное право – право на жизнь.