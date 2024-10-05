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Высокие награды вручили педагогам Восточного Казахстана

ВКО, День учителя, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 17:26 Фото: пресс-центр ВКО
В концертном зале Восточно-Казахстанской областной филармонии состоялась торжественная церемония награждения ветеранов образования и лучших педагогов региона за их многолетний труд, сообщает Zakon.kz

От имени руководства области всех участников церемонии поздравил заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев. В своем выступлении он подчеркнул, что вклад учителей является неотъемлемой частью развития общества и всегда должен высоко цениться.

"Учителя – это основа нашего будущего. Ваш труд – это не просто профессия, это миссия, которая формирует характеры и будущее наших детей. Вы вкладываете душу в детей, воспитываете из них ответственных граждан и патриотов, которые будут создавать процветающую страну. Мы искренне благодарны вам за ваш нелегкий, но важный труд", – отметил Ербол Нургалиев.
ВКО, День учителя, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 17:26

Фото: пресс-центр ВКО

ВКО, День учителя, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 17:26

Фото: пресс-центр ВКО

Далее он вручил ветеранам и лучшим учителям высокие награды – медали "Еңбек ардагері", нагрудные знаки "Ы.Алтынсарин", "Білім беру ісінің құрметті қызметкері", а также грамоты и благодарственные письма от имени Министерства образования и акима области. Большинство награжденных педагогов – ветераны сферы образования, за плечами у которых многолетний стаж и опыт.

"Я очень благодарна за то, что мой многолетний труд, который я посвятила сфере образования, был так высоко оценен руководством страны и области. Атмосфера сегодняшнего праздника действительно наполнена теми торжественными словами, которые прозвучали со сцены о нашей профессии. Я всех поздравляю с этим праздником и желаю педагогам всего Казахстана никогда не уставать и соответствовать нашему высокому званию учителя", – поделилась своими впечатлениями учитель русского языка и литературы Средигорской средней школы района Алтай Надежда Бурковская.

Также в этот день по итогам рейтинга наградили лучшие отделы образования и колледжи.

ВКО, День учителя, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 17:26

Фото: пресс-центр ВКО

Отдел образования Курчумского района признали лучшим по воспитательной работе, Уланский – за реализацию проекта "Жасыл мектеп", Тарбагатайский стал лучшим отделом образования по общему среднему образованию, а район Алтай – за общее лидерство.

Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж имени Абая стал лучшим колледжем региона.

ВКО, День учителя, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 17:26

Фото: пресс-центр ВКО

Всего в этот день награды получили более 100 педагогов области.

Торжественное мероприятие завершилось ярким концертом, который стал отличным завершением праздника для всех присутствующих.

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