День учителя празднуют в Северо-Казахстанской области

Традиционно 5 октября во всех уголках Северо-Казахстанской области проходят концерты, акции и челленджи, посвященные Дню учителя. Кульминацией чествования педагогов стало торжественное мероприятие в Петропавловске с участием главы региона Гауеза Нурмухамбетова. сообщает Zakon.kz.

В его рамках была представлена "Галерея "Золотой фонд образования СКО", в которую вошли работы 37 педагогов, ставших победителями республиканского конкурса "ҮЗДІК педагог". В их числе – труды учителей-новаторов и разработчиков авторских программ, которые подготовили победителей республиканских и международных интеллектуальных конкурсов.

"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев придает образованию особое значение, отмечая, что "учителя – это интеллектуальный авангард страны, закладывающий фундамент долгосрочного прогресса нации". Ваш вклад в образование и воспитание детей, а значит, и в развитие нашей страны, бесценен. Именно вы открываете мир знаний детям, помогаете им постигать жизненную мудрость. Именно вы воспитываете целые поколения", – сказал аким СКО, обращаясь к собравшимся.

В регионе делают все, чтобы учителя работали в современных и хорошо оснащенных школах. За последние три года в СКО построили три школы. Полностью решили вопрос аварийных учебных заведений. До конца 2024 года построят еще две школы и два детских сада.

Фото: пресс-служба акима СКО

На церемонии награждения порядка 60 работников сферы образования получили из рук главы региона медали, нагрудные знаки, а также удостоились звания "Почетный работник системы образования СКО".

Фото: пресс-служба акима СКО

В число награжденных вошел учитель истории Яснополянской средней школы Тайыншинского района Виталий Червинский. Ему глава региона вручил нагрудный знак "Білім беру ісінің құрметті қызметкері".

"В педагогических коллективах многолетний опыт учителей со стажем успешно сочетается с новациями и креативностью их молодых коллег. Я рад, что сегодня и мой многолетний труд получил высокую оценку. Благодаря поддержке со стороны государства сегодня в нашем районе решен вопрос аварийных школ. Улучшается материально-техническая база учреждений образования, создаются современные комфортные условия для обучения наших детей", – сказал Виталий Червинский.

Фото: пресс-служба акима СКО

Сегодня учителя не только занимаются образованием детей, но и проводят большую патриотическую работу, знакомят подрастающее поколение с традициями и обычаями предков. В таком формате работает учитель информатики колледжа "Зейнеп" Асыл Ахметова.

"У каждого народа есть свои традиции, духовные ценности и наследие предков. Я сама помимо преподавания стараюсь популизировать национальный спорт. Это езда на лошади и "садақ ату". Если каждый учитель наравне с учебой будут продвигать национальные интересы, это принесет только пользу обществу", – убеждена Асыл Ахметова.

Фото: пресс-служба акима СКО

Завершил мероприятие концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Петропавловска.

Автор: Артем Чумаков