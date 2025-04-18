Неизвестные с помощью искусственного интеллекта подставили акима Северо-Казахстанской области

В соцсетях распространяют видео интервью акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, которое оказалось фейковым, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 апреля заявили в пресс-службе главы региона.

На распространяемом видео стоит логотип одного из казахстанских телеканалов, а якобы аким рассказывает о том, что 9 мая в городе Петропавловске запланировано проведение акции "Бессмертный полк", в которой примут участие жители города и сам аким.

Но это видео – творение неизвестных людей с помощью ИИ.

"В интернете и социальных сетях распространяется фейковое сообщение пресс-службы акима СКО с прикрепленным фейковым видео с участием главы региона Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. В правоохранительные органы подано заявление по факту распространения недостоверной информации", – сказано в комментарии акимата.

Казахстанцев просят проверять информацию на официальных источниках.

Администрации "Астана Арены" пришлось 18 апреля опровергать другой фейк – сообщения о том, что российский певец Shaman даст 9 мая 2025 года концерт в Казахстане.