В Китае на референдум по АЭС явились 239 человек
Фото: pixabay
6 октября 2024 года в Пекине открылся по местному времени 389-й избирательный участок, на котором можно проголосовать насчет строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.
Работа на объекте началась с исполнения государственного гимна.
На месте голосования работают 5 сотрудников избирательной комиссии.
В районе зарегистрировано 239 человек.
Участок работает до 20:00 вечера, то есть до 17:00 по казахстанскому времени.
Ранее первая казахстанка проголосовала на референдуме по вопросу АЭС в Сеуле. Кроме того, казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране.
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