В Китае на референдум по АЭС явились 239 человек

6 октября 2024 года в Пекине открылся по местному времени 389-й избирательный участок, на котором можно проголосовать насчет строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.

Работа на объекте началась с исполнения государственного гимна.

На месте голосования работают 5 сотрудников избирательной комиссии.

В районе зарегистрировано 239 человек.

Участок работает до 20:00 вечера, то есть до 17:00 по казахстанскому времени.

Ранее первая казахстанка проголосовала на референдуме по вопросу АЭС в Сеуле. Кроме того, казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране.

