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Законодательство РК

Первая казахстанка проголосовала на референдуме по вопросу АЭС в Сеуле

Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 03:33 Фото: 24KZ
6 октября в 7 часов утра по времени Сеула (Южная Корея) открылся избирательный участок номер 390. Здесь работают 5 сотрудников избирательной комиссии, сообщает Zakon.kz.

По информации 24KZ, работа на участке началась с государственного гимна.

Первой проголосовавшей стала казахстанка Камила Маутова. МИД РК сообщило, что она находится в Южной Корее в служебной командировке, являясь сотрудником международной организации.

"Это решение имеет огромное значение для будущего нашей страны, и референдум является возможностью учесть все точки зрения общества, обеспечивая прозрачность принятия решения. Правительство стремится услышать мнение каждого, а для нас, граждан, крайне важно активно участвовать в этом процессе", – сказала К.Маутова.

Она добавила, что многие другие казахстанцы, проживающие за рубежом, благодаря усилиям дипломатических представительств, получили возможность участвовать в референдуме.

Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 03:33

Фото: 24KZ

Участок будет работать до 8 часов вечера. Это 16:00 по времени Казахстана.

Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 03:33

Фото: 24KZ

Ожидается, что голосовать на референдум в Сеуле придут порядка 150 человек.

Ранее сообщалось, что в день референдума по строительству АЭС, 6 октября 2024 года, граждане Казахстана, не имеющие прописку, смогут зарегистрироваться по адресу нахождения избирательного участка. Услугу будут оказывать сотрудники ЦОНов.

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