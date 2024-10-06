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В Китае на референдуме по АЭС проголосовали 239 человек

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 06:20 Фото: pixabay
6 октября 2024 года в Пекине открылся 389-й избирательный участок, на котором можно проголосовать по вопросу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.

Работа участка началась с исполнения государственного гимна. На месте голосования работают 5 сотрудников избирательной комиссии.

В районе зарегистрировано 239 человек.

Участок работает до 20:00 вечера, то есть до 17:00 по казахстанскому времени.

Ранее первая казахстанка проголосовала на референдуме по вопросу АЭС в Сеуле. Кроме того, казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране.

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Голосование на референдуме по вопросу строительства АЭС началось в Казахстане
Аксинья Титова
Китай Пекин 2024 год Референдумы Строительство АЭС в Казахстане
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