Первая казахстанка проголосовала на республиканском референдуме по АЭС в Сеуле
По информации 24KZ, работа на участке началась с государственного гимна.
Первой проголосовавшей стала казахстанка Камила Маутова. Она находится в Южной Корее в служебной командировке, являясь сотрудником международной организации.
"Это решение имеет огромное значение для будущего нашей страны, и референдум является возможностью учесть все точки зрения общества, обеспечивая прозрачность принятия решения. Правительство стремится услышать мнение каждого, а для нас, граждан, крайне важно активно участвовать в этом процессе", – сказала К.Маутова.
Она добавила, что многие другие казахстанцы, проживающие за рубежом, благодаря усилиям дипломатических представительств, получили возможность участвовать в референдуме.
Фото: 24KZ
Участок будет работать до 8 часов вечера. Это 16 часов по времени Казахстана.
Фото: 24KZ
Ожидается, что голосовать на референдум в Сеуле придут порядка 150 человек.
Ранее сообщалось, что в день референдума по строительству АЭС, 6 октября 2024 года, граждане Казахстана, не имеющие прописку, смогут зарегистрироваться по адресу нахождения избирательного участка. Услугу будут оказывать сотрудники ЦОНов.