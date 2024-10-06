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Премьер-министр Казахстана одним из первых проголосовал на референдуме по АЭС

Премьер Казахстана Олжас Бектенов также одним из первых пришел отдать свой голос на референдуме по строительству в стране АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 07:39 Фото: 24KZ
В Казахстане началось голосование на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции. Одним из первых закинул бюллетень премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Голосование продлится до 20:00 вечера 6 октября. В списки голосующих включены около 12,3 млн казахстанцев.

Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан.

Ранее сообщалось, что граждане ЗКО активно голосуют на референдуме по АЭС.

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Бектенов Олжас 2024 год Референдумы Строительство АЭС в Казахстане
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