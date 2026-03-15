Маулен Ашимбаев проголосовал на референдуме по принятию новой Конституции

15 марта 2026 года председатель Сената Маулен Ашимбаев проголосовал на республиканском референдуме по новой Конституции. Об этом стало известно из Telegram-канала верхней палаты, сообщает Zakon.kz.

Свой выбор Маулен Ашимбаев сделал на избирательном участке, расположенном в здании Национальной библиотеки.

Фото: Telegram/senate_kz

В этой связи он отметил историческое значение референдума, подчеркнув, что каждый голос играет особую роль в определении дальнейшего пути развития страны. Также он заявил, что эта кампания предоставляет гражданам возможность напрямую участвовать в принятии решений государственного значения.

Кроме того, он призвал граждан активно участвовать в референдуме и внести свой вклад в принятие важного решения, касающегося будущего страны.

Ранее Ерлан Кошанов проголосовал на республиканском референдуме по принятию новой Конституции.

Материал по теме Выяснилось, в каких странах казахстанцы первыми начали голосование по проекту новой Конституции

