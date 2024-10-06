Аида Балаева проголосовала на референдуме по АЭС

Министр культуры и информации РК Аида Балаева проголосовала на референдуме по вопросу строительства АЭС на 164 участке, расположенном в здании Национальной библиотеки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметила, что референдум – это очень серьезная кампания, где выносится судьбоносное для народа решение.

"Конечно, сегодняшний референдум по строительству АЭС – не политический вопрос, а имеет сугубо экономическую суть, но очень серьезно и кардинально влияет на развитие нашей страны. Важно к этому вопросу относиться очень серьезно. Я, как гражданин этой республики, с большой ответственностью пришла на избирательный участок, отдала свой голос. Я думаю, что все граждане страны ответственно отнесутся к референдуму", – дополнила Балаева.





Ранее о том, как в регионах проходит референдум по вопросу строительства АЭС, рассказали в Генеральной прокуратуре РК. В ведомстве отметили, что нарушений законодательства не наблюдается.