Аида Балаева проголосовала на референдуме по АЭС
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Министр культуры и информации РК Аида Балаева проголосовала на референдуме по вопросу строительства АЭС на 164 участке, расположенном в здании Национальной библиотеки, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Министр отметила, что референдум – это очень серьезная кампания, где выносится судьбоносное для народа решение.
"Конечно, сегодняшний референдум по строительству АЭС – не политический вопрос, а имеет сугубо экономическую суть, но очень серьезно и кардинально влияет на развитие нашей страны. Важно к этому вопросу относиться очень серьезно. Я, как гражданин этой республики, с большой ответственностью пришла на избирательный участок, отдала свой голос. Я думаю, что все граждане страны ответственно отнесутся к референдуму", – дополнила Балаева.
Ранее о том, как в регионах проходит референдум по вопросу строительства АЭС, рассказали в Генеральной прокуратуре РК. В ведомстве отметили, что нарушений законодательства не наблюдается.
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