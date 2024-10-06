Аида Балаева прокомментировала нарушения перед проведением референдума

Министр культуры и информации РК Аида Балаева 6 октября 2024 года на избирательном участке №1 рассказала, были ли нарушения во время агитационной кампании перед проведением референдума по вопросу строительства АЭС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, определенные нарушения были зафиксированы, но все они носят скорее процедурный характер.

"Некоторые редакции получали уведомления и предупреждения. Они нарушили закон в части разглашения социологических опросов. Масштабных нарушений не было. Я могу охарактеризовать всю информационную кампанию как активную. Как сторонники, так и противники АЭС проявляли интерес к этому вопросу, разъясняли и аргументировали свои позиции. Все происходит очень открыто", – сказала Балаева.

Министр отметила, что в Казахстане сформировалось открытое общество, где каждый может выразить свое мнение и отношение.

"Сегодняшний референдум – тоже свидетельство больших и кардинальных перемен, которые прямо связаны с реформами нашего президента", – дополнила она.

Ранее о том, как в регионах проходит референдум по вопросу строительства АЭС, рассказали в Генеральной прокуратуре РК. В ведомстве отметили, что нарушений законодательства не наблюдается.